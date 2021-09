​Afrobasket 2021 : Gorgui Sy Dieng termine meilleur marqueur

Le joueur le plus prolifique en attaque de l’Afrobasket 2021, n’est autre que Gorgui Sy Dieng, l’ailier fort du Sénégal. Homme à tout faire de l’équipe, en attaque comme en défense, la nouvelle recrue des Hawks d’Atlanta, a endossé le rôle de leader de l’équipe nationale du Sénégal de basket.



Dieng a été élu pour la troisième fois consécutive dans le meilleur "5" de la compétition (après 2015 et 2017), a également reçu le prix récompensant le meilleur marqueur pour ses 20 points de moyenne, en plus de ses 10.5 rebonds par match, meilleure moyenne de son équipe.