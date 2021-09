​Afrobasket 2021 : l'Ouganda élimine le Nigeria et le Soudan du Sud continue son parcours

Le 30 août 2015, le Nigeria avait soulevé son tout premier titre au FIBA Afrobasket à Radès (Tunisie). Dans ce même tournoi, les "D'Tigers" avaient alors écrasé l'Ouganda - alors néophyte - sur le score sans appel de 98-59.

Aujourd'hui, la physionomie de la partie a été totalement différente. Les "Silverbacks", qui possèdent une équipe très talentueuse, ont dominé la rencontre du début à la fin.



À un moment donné, les Ougandais ont même compté 21 points d'avance. Oui, vous avez bien lu : 21 points !

Comment est-ce possible ? Ils ont semblé plus motivés, plus déterminés, ils se sont battus sur chaque ballon, parce qu'ils savaient qu'ils avaient les moyens de renverser cette sélection nigériane plutôt à la peine depuis la première journée.



Ishmail Wainright a montré la voie à suivre avec 11 points, 11 rebonds et 6 assists. Robinson Opong a marqué 18 de ses 19 points en sortie de banc derrière la ligne des trois points. Deng John Geu, Arthur Kaluma et Adam Seiko ont combiné pour 31 points afin de permettre à l'Ouganda de se maintenir dans la course au titre.



Uzodinma Utomi a terminé meilleur marqueur du Nigeria avec 23 points. Ikenna Ndugba, Jeremiah Mordi et Stephen George Domingo ont inscrit ensemble 35 points.

« La clé de notre victoire a été notre défense. Limiter une telle équipe à 36 % de réussite aux tirs et forcer 19 ballons perdus ont été décisifs. Je pense que dorénavant, ce qui est le plus important, c'est l'influence qu'auront ces joueurs sur la future génération », déclare le coach de l'Ouganda George Galanopoulos.



Avec cette victoire, l'Ouganda se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire, tandis que le Nigeria manquera ce stade de la compétition pour la première fois depuis 1980 (11e à Rabat/Maroc).



Dans le deuxième match du tour qualificatif pour les quarts de finale, le Soudan du Sud s'est imposé contre le Kenya (60-58) au terme d'un match très disputé entre deux nations voisines.

Même si le Soudan du Sud a bénéficié à un moment donné de 20 points d'avance, les "Morans" n'ont jamais abandonné et ils sont passés tout près de reprendre l'avantage vers la fin du match.

Toutefois, les difficultés actuelles du Kenya à prendre soin du ballon ont constitué un trop lourd handicap, égarant 20 ballons au cours de cette partie. En quatre rencontres jouées à Kigali, le Kenya affiche une moyenne de 21.7 ballons perdus par match.

« Tout le monde était très excité, nous étions tous prêts, mais ils ont assené le premier coup. Il faut reconnaître leur mérite, ils ont parfaitement fait leur travail. Comme l'a dit notre coach, c'est ça qui a été déterminant dans cette partie. » admet le Kenyan Tom Bush Wamukota en conférence d'après-match.



Pour sa toute première participation au FIBA Afrobasket, le Soudan du Sud prendra part aux quarts de finale. Il défiera jeudi la Tunisie, championne continentale en titre.