​Afrobasket 2021 : la Côte d'Ivoire et le Sénégal en quarts de finale, le Kenya gagne

La Côte d'Ivoire a battu le Nigeria 77-68 et les "Éléphants" se sont ainsi adjugés la première place du Groupe C avec un bilan de 3-0, avec à la clé une qualification automatique pour les quarts de finale.

Le Nigeria (2-1) devra quant à lui passer par le tour qualificatif et il sera opposé à l'Ouganda mardi pour obtenir sa participation aux quarts de finale.



L'Ivoirien Nisre Mimi Zouzoua a été remarquable à trois points avec un 4-sur-4, finissant la partie avec 17 points en sortie de banc. Matt Costello a cumulé 12 points et 6 rebonds, tandis que Stéphane Konaté (41 ans) a ajouté 12 points.



Première victoire du Sud Soudan

Dans la dernière rencontre de dimanche, le Sénégal a conservé son invincibilité dans le Groupe D en dominant nettement le Cameroun (98-65).



Grâce à ce succès, le Sénégal qui tourne avec la plus haute moyenne de points marqués par match (98.3 points) et qui s'est imposé contre ses trois adversaires (Cameroun, Soudan du Sud et Ouganda) avec un écart combiné de 33 points s'est qualifié pour les quarts de finale, alors que le Cameroun (0-3) est éliminé de la compétition.



Le Soudan du Sud a enregistré sa toute première victoire au FIBA Afrobasket en s'imposant contre l'Ouganda (88-86).



L'Ouganda défiera mardi le Nigeria pour essayer d'obtenir son billet pour les quarts de finale, tandis que le Soudan du Sud affrontera le Kenya.



En gagnant contre le Mali 72-66 lors de son dernier match du Groupe C, le Kenya a mis fin à 28 années sans victoire au FIBA Afrobasket. Ce succès permet au Kenya de continuer d'espérer participer aux quarts de finale, mais il faudra pour cela vaincre le Soudan du Sud mardi.



Le Kenyan Tylor Ongwae a tout donné pendant ses 38:57 minutes passées sur le terrain. Il a fini le match avec 16 points, 11 rebonds et 7 assists son premier double-double du FIBA Afrobasket 2021.

Griffin Ligare, l'autre Kenyan à plus de 10 points, a bouclé la partie avec 12 points (5-sur-13 aux tirs) et 8 rebonds.



