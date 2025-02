​Agnam : un corps sans vie retrouvé à la maison des jeunes

Un corps sans vie a été découvert à la maison des jeunes d’Agnam, un village situé dans le nord-est du Sénégal. La victime, identifiée comme étant Bassirou Dia, était un vigile âgé d’environ 65 ans, marié et père d’un enfant, résidant à Agnam. Les circonstances de sa mort restent pour l’instant inexpliquées, et la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les faits.



Selon des informations rapportées par nos confrères d’iRadio, la famille de Bassirou Dia était sans nouvelles de lui depuis 72 heures. C’est lors des recherches entreprises par ses proches que son corps a été retrouvé sans vie sur son lieu de travail, à la maison des jeunes d’Agnam. L’état de décomposition avancé du corps a conduit les autorités à procéder rapidement à son inhumation. Sur instruction du procureur, le défunt a été enterré vers 12 heures dans le cimetière d’Ourésiré, avec l’assistance des sapeurs-pompiers de Matam.



La brigade de gendarmerie d’Agnam a été saisie de l’affaire et a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce décès.