​Agression au foirail de Diamaguène Sicap Mbao: un éleveur dépouillé de son sac a dos contenant 24 millions de F Cfa

Un éleveur a été agressé au Foirail de Diamaguène Sicap Mbao et dépouillé de son sac à dos contenant 24 millions de F CFA qui lui ont été confiés par un marchand malien du nom de Seydou Diallo. Ce dernier le soupçonne d’être de connivence avec les agresseurs.



En effet, trois (3) agresseurs, armés de coupe-coupe et de pompe à gaz neutralisant, ont réussi, ce lundi vers 7 h du matin à arracher le sac à millions des mains du nommé Aly Diallo. Les voleurs ont disparu ensuite avec leur butin à bord d’un taxi type jaune-noir. Désemparée, la victime file droit au poste de police Sicap Mbao et dépose une plainte contre X.



Il prend à témoin dans sa déposition sur procès-verbal son visiteur malien Seydou Diallo qui, selon lui, aurait réussi à relever une partie du numéro de la plaque d’immatriculation du taxi des voleurs. Le marchand malien de bétail a cependant démenti les allégations de l’éleveur de bétail Aly Diallo avant de soupçonner un coup savamment monté de toutes pièces contre lui avec la complexité de ce dernier. Histoire de lui soutirer 24 millions de F CFA, livre « Les Echos ».