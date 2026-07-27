​Agression collective sur la VDN 3 : la police interpelle deux suspects et tire des coups de sommation

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, vers 5 heures du matin, les éléments de la brigade spéciale de Malika ont interpellé puis placé en garde à vue deux individus de nationalité sénégalaise pour « association de malfaiteurs, tentative de vol commise de nuit avec usage de moyens roulants et rébellion ». Il s'agit d'Ibrahima Doumbia, 18 ans, mécanicien domicilié à Dalifort et de Babacar Dramé, également âgé de 18 ans, mécanicien et domicilié à Dalifort.



A l’origine des faits, la brigade spéciale avait été alertée par des chauffeurs de la présence d'une bande d'agresseurs opérant sur la VDN 3. Transportés sur les lieux, les policiers ont constaté qu'il s'agissait d'une vingtaine de jeunes circulant à bord de motocycles et interceptant les véhicules, provoquant ainsi un important embouteillage sur la VDN 3.



À l'issue d'une course-poursuite, les policiers sont parvenus à interpeller le présumé chef du groupe, Ibrahima Doumbia, qui est tombé de sa motocyclette alors qu'il circulait avec deux de ses acolytes. Les autres membres du groupe se sont alors attaqués aux policiers.



Face à cette agression, ces derniers ont fait usage de leurs armes à feu en tirant des coups de sommation afin de les disperser. Poursuivant leur patrouille dans le secteur, les policiers ont ensuite aperçu Babacar Dramé, dont la motocyclette était immobilisée à la suite d'une panne de carburant. Celui-ci a été interpellé puis conduit au poste de police avec son engin.



Entendus sur les faits, les deux mis en cause auraient tenté de nier toute implication, sans toutefois convaincre les enquêteurs Les deux motocycles appartenant aux mis en cause ont été consignés au poste de police.