​Agression du site de la technopole : les environnementalistes haussent le ton et interpellent les autorités

Les environnementalistes sont sortis du mutisme pour afficher leurs inquiétudes et interpellent les autorités sur la déforestation qui selon eux, prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Ils soutiennent que le ‘’Sénégal est un pays sahélien, donc un pays qui n’a pas beaucoup d’écosystèmes forestiers’’.



« Le peu d’écosystème forestier que nous avons est en train d'être dégradé par divers facteurs, notamment anthropiques. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour lutter contre la dégradation de nos écosystèmes forestiers et contre la déforestation. Certaines études ont montré que le Sénégal perd 40 mille hectares de forêts par année. C’est énorme », regrette Dr Mamadou Diop.



Selon Dr Diop, par ailleurs, président du pôle Dakar-Niayes de l’Association nature communautaire et développement (Ncd) « l’une des principales solutions est de promouvoir un changement de comportement pour éviter les mauvaises pratiques, pour éviter les exploitations non-durables de nos ressources forestières, mais aussi, faire le focus sur le reverdissement, avec le reboisement et la régénération assistée ».



Par ailleurs, à cette occasion, le président de l’association Action Citoyenne a dénoncé les agressions dont est victime le site de la technopole de Dakar, située à Pikine. «Certes le site du Technopole est classé par décret, mais il est agressé de toutes parts avec le déversement de gravats, d’ordures, d’occupation anarchique. Nous avons besoin de mieux sensibiliser les populations pour que ces agressions cessent », fulmine Ibrahima Hanne dans Tribune.



Il soutient aussi qu’il y a un travail préalable à faire. Il s’agit de la conservation. «Nous avons un plan d’aménagement et de gestion, mais nous avons besoin de moyens pour arriver à la conservation du site, afin de protéger les dunes, les plateaux », a plaidé M. Hanne. Avant d’inviter les industriels à faire des efforts pour protéger cette zone.