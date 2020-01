​Agriculture: l’Italie injecte plus de 10 milliards de F CFA au Sénégal

Le ministre de l'Économie, du Plan et la Coopération Amadou Hott et Emmanuel Del Ré, vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie, ont signé, ce jeudi quatre accords relatifs au Programme agricole.



Ces accords portent sur une enveloppe globale de 15.500.000 euros, soit environ 10.160.023.000 F CFA pour le Programme Agricole Italie-Sénégal 3.



Ce programme vise l’augmentation des productions agricoles et l’amélioration des revenus des populations rurales, l’accroissement de la sécurité alimentaire et la promotion du développement économique local.