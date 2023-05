​Aida Mbodj face à la presse ce mardi

Les membres de l'opposition multiplient leur sortie ces derniers jours. Après Barthélémy Dias qui fera face à la presse ce lundi dans l'après-midi, sa camarde de la coalition Yewwi Askan Wi en l'occurrence Aida Mbodj va prendre la parole.



La Présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (And Saxal Liguey) a annoncé qu'elle va tenir une conférence de presse ce mardi 09 mai 2023 à 16 heures, à la résidence Mamoune sur la VDN.



Va-t-elle annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024? Parlera-t-elle du dialogue lancé par le président de la République Macky Sall? On va savoir plus demain.