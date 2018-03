​Aide alimentaire : le Japon octroie 7, 166 tonnes de riz d’un cout de 2 milliards

La déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), Docteur Anta Sarr Diacko, a présidé mercredi la cérémonie de réception d’une importante quantité de riz, don du Japon au Sénégal au titre de l’aide alimentaire inscrite dans le cadre du Kennedy Round, cycle de négociations organisé sous l’égide de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).



Mme Diacko a par ailleurs précisé que ce don de riz est destiné à la vente sur le marché national et, les recettes seront versées au Trésor Public pour alimenter le Fonds de contrepartie de l’Aide alimentaire.



A l’en croire, le Fonds en question sert à financer des projets de développement présentés par le Gouvernement du Sénégal et accepté par celui du Japon en stricte conformité de l’accord de don conclu entre Dakar et Tokyo.



Docteur Anta Sarr Diacko reste convaincue que grâce à cet outil de financement, d’importants projets du Gouvernement sénégalais ont pu être réalisés et permis de soulager les populations sénégalaises à travers des projets et programme sous l’impulsion du Président Macky Sall.