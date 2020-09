​Aide aux victimes des inondations : le Gouverneur de Dakar lance l’opération "Feindy"

Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a lancé une opération baptisée ‘’Feindy’’, ce lundi à Dakar. Selon lui, le lancement de cette initiative entre dans le cadre de l’exécution du plan ORSEC (organisation des secours) lancé début septembre pour venir en aide aux victimes des inondations. Al Hassan Sall après Grand Médine, a poursuivi son opération de visite dans les sites aménagés à Keur Massar (banlieue de Dakar) pour l’accueil des sinistrés.



« En plus de ces camions hydrocureur, nous allons mettre à disposition des engins en relation avec l’AGEROUTE pour procéder à des réglages. Créer des tranchées pour permettre à l’eau de s’écouler. Nous avons mis l’accent au niveau de l’unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar, le point Kamibass. En plus de ce point, les Sapeurs-pompiers sont à pied d’œuvre pour assurer le pompage dans les coins les plus reculés. Des acteurs, notamment les volontaires de la lutte contre les inondations, mettre à leur disposition des motos pompes, que les jeunes puissent procéder au pompage des eaux », a déclaré Al Hassan Sall.



Le gouverneur de la région de Dakar a également évoqué que des moyens qui vont être mobilisés pour accompagner les populations sinistrées. « Maintenant, il y a le volet hygiène santé. Par rapport à ce volet, nous allons mobiliser des moyens. Mettre à disposition du service d’hygiène des produits de sous-poudrage. Des produits de désinfectant seront mis à la disposition des populations, et les cash transfert vont se poursuivre pour soulager les victimes des inondations », a-t-il dit.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous allons appuyer et soutenir les structures de santé. 164 structures de santé ont été dénombrées. Pour chaque centre de santé, un bon de 1 million fcfa sera remis aux responsables de structures. Le dernier volet, c’est le relogement temporaire des sinistrés. Nous allons assurer leur prise en charge gratuite. Nous avons sur notre base de données, à peu près 7 000 déclarations de sinistres ».