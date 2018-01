​Aïssata Tall Sall sur son exclusion du Ps : "Cette décision est nulle et non avenue"

« Contrairement à la direction du Parti socialiste (Ps), j’ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais. La direction a attendu le 30 décembre pour perturber une ambiance de fête, une ambiance de retrouvaille familiale pour annoncer notre exclusion. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas voulu me prononcer ni le 24 décembre, ni le 31, ni le 1er janvier sur cette affaire », a déclaré le maire de Podor sur les ondes de la Rfm.



Pour Aïssata Tall Sall, cette décision est nulle et non avenue, dans la mesure où c'est la direction du Parti socialiste, dans une fuite en-avant, qui l'a organisé dans une frayeur que rien ne justifie.



« Evidemment cette décision est nulle et non avenue pour plusieurs raison dont deux qui sont fondamentales. La première est qu’elle est unilatérale et que nous n’avons jamais été entendus. Les textes du parti organisent la prise de sanction quelle que puisse être cette sanction, qui recommande que les auteurs de la sanction soient convoqués et entendus même s’ils ne sont pas écoutés », dit-elle

A en croire, le maire de Podor aucune lettre attestant de son exclusion du Ps ne lui a été notifiée.



« Une fois que la décision nous sera notifiée, nous allons user les voies et recours. Ce n’est pas qu’on veut rester au sein du parti mais nous voulons que ces responsables comprennent que nous sommes dans un pays de droit », a laissé entendre Aïssata Tall Sall.