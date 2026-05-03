​Alerte de la Banque mondiale : le fossé de l'IA menace de fracturer l'économie mondiale

Alors que l’intelligence artificielle (IA) redessine l’économie mondiale, son impact sur le continent africain demeure marqué par une profonde incertitude, selon le rapport « État des lieux de l’économie africaine » connu sous le nom d'Africa's Pulse, publié par la Banque mondiale en avril 2026.



Si cette technologie offre des perspectives encourageantes pour « atténuer les contraintes structurelles dans des domaines tels que la facilitation des échanges, la logistique et l’accès aux services financiers », de nombreux obstacles freinent encore son essor régional.



D’après le rapport, la numérisation limitée, le déficit criant d'accès à l'électricité et une couverture haut débit inégale constituent des freins majeurs. Le risque est réel : voir l'Afrique distancée par les économies de pointe, « augmentant ainsi le risque de creusement des disparités de revenus à l’échelle mondiale ». Cette situation est accentuée par une concentration massive du développement de l'IA au profit des nations les plus avancées.



Le rapport souligne également la vulnérabilité des marchés face à une « bulle » potentielle de l'IA générative. Bien que les valorisations boursières explosent, les retours concrets restent timides : « environ 95 % des organisations testant des outils d’IA générative ne signalent aucun gain financier mesurable ».



Selon le rapport « État des lieux de l’économie africaine » l'hyper-exposition des marchés américains à l'IA fait peser une menace directe sur le continent. Toute correction brutale des cours boursiers pourrait « menacer les perspectives d’investissement dans la région, déstabilisant par effet de ricochet les finances publiques et la valeur des monnaies locales en Afrique subsaharienne ».

