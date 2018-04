​Alerte météo : une houle dangereuse de 2.5 mètres annoncée ce jeudi

L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une houle dangereuse atteignant 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises.



Cette houle arrivera au large du Sénégal à partir de jeudi vers les coups de 18h, jusqu’à samedi et concernera toute la côte sénégalaise.



L’Anacim tient à prévenir sur les dangers que constitue cette houle et sur les menaces qu’elles pourront faire peser sur les pêcheurs et autres usagers de la mer qui choisiront de passer outre cette alerte