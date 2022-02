​Aliou Cissé, sélectionneur des « Lions » : «Nous dédions cette victoire au peuple sénégalais»

Aliou Cissé a offert le premier trophée continental au Sénégal. Il dédie la Coupe d’Afrique au Sénégal. « Nous sommes très con­tents. Nous dédions cette victoire au Peuple sénégalais parce que depuis les indépendances jusqu’à présent, on court après cette première étoile. Aujourd’hui, sur notre maillot, on aura une étoile aussi. Je remercie mon staff. J’ai voulu venir avec eux. Régis bien sûr, Teddy, Tony, Cheikh, l’intendance. Vraiment toutes les personnes qui sont collées à cette Equipe nationale, qui travaillent d’arrache-pied depuis pratiquement 7 ans. Les gars vous avez fait du bon boulot », a déclaré Aliou Cissé après le sacre des « Lions ».



« Je rends grâce à Dieu. Ce fut long, difficile, par moments compliqué, mais on n’a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu’on a loupé. On a eu d’autres op­portunités aussi. Malheureuse­ment, on n’a pas su les concrétiser. Après le match s’est équilibré, en deuxième période, mais les garçons n’ont jamais abandonné. Cela prouve vraiment le mental de cette génération », a-t-il ajouté.



« Cette finale-là, on l’a préparé dans tous les sens »

Il a indiqué que la finale a été bien préparée. « Concernant la finale de 2019, ce sont deux matchs très différents. En 2019, je n’ai même pas eu le temps de m’asseoir, on avait déjà pris un but. Le scénario du match avait complètement changé. On courait après le score. Cette finale-là, on l’a préparé dans tous les sens. On savait qu’on pouvait gagner durant les 90 minutes, on savait qu’on pouvait aller en prolongation, on savait aussi que c’était possible de le gagner aux tirs au but. L’important était de gagner ce match. On n’a jamais douté. On a continué à travailler, à persévérer, à nous battre sur le terrain parce qu’on voulait vraiment la victoire », a-t-il dit.



Aliou Cissé a soutenu que c’est un symbole de gagner devant l’Egypte. « Nous méritons cette victoire quand on regarde l’ensemble de la rencontre. Gagner ici au Cameroun a une saveur particulière parce qu’on est sur une terre de football. Gagner la Can ici, c’est un symbole. Mais le gagner face à l’Egypte qui a gagné 7 Can, c’est un autre symbole. Aujourd’hui, ils ont écrit l’histoire en gagnant l’équipe la plus titrée d’Afrique. Je félicite encore une fois mes joueurs ».