​Alioune Badara Cissé veut que le PM Dionne reste jusqu’en 2024

Le médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé (ABC), a émis le souhait de voir le désormais ex-Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne rester chef de gouvernement jusqu’en 2024, dans une lettre adressée au président Macky Sall.



« Je viens partager avec toi la belle sensation que procure le devoir bien accompli. Le Sénégal a pleine conscience que tu as rendu d’éminents services avec en constance l’amour et le respect dus au président de la République », a écrit ABC.



« Je ne forme qu’un vœu et un seul, c’est de te voir confirmé à nouveau et pour tout le quinquennat qui démarre, au poste de Premier ministre du Sénégal. Notre ami peut être sur de ne pas s’être trompé du tout avec toi, a-t-il ajouté.