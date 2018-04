​Alpha Condé tacle les enseignants guinéens

Lors de son discours pour la clôture de l’événement Conakry, capitale mondiale du livre, le Président Alpha Condé a promu les langues nationales pour la valorisation de la culture guibéenne. Et en même temps, il a dénoncé le faible niveau des enseignants guinéens. Tel est le constat fait par Guineenews le dimanche 22 avril.



Sans détour, Pr Alpha Condé a estimé que la promotion de la culture passe forcément par un enseignement de qualité. Et il a martelé: «L’enseignement guinéen est malade. Comment un professeur qui est incapable de faire une dictée de CE2 peut enseigner nos enfants?»



Pour continuer, le Président guinéen a rappelé qu’en 2012 lors d’un test, 75 pour cent sur 757 enseignants n’ont pas pu éviter des fautes lors d’un test organisé pour le niveau CE2.



Avant d’inviter les cadres guinéens à vivre de façon humble :«Intellectuels guinéens, faites votre méa-culpa et soyez moins prétentieux».