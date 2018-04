​Aly Ngouille Ndiaye dit bravo aux forces de l’ordre et salue la maturité du peuple sénégalais

La gestion par les forces de l'ordre des manifestations organisées par l'opposition et des membres de la société civile agrée Aly Ngouille Ndiaye qui leur a adressé ses vives félicitations pour avoir évité que cette situation ne se transforme en désastre.



Ceci démontre, selon lui, la maturité du peuple sénégalais et la maturité de ceux qui représentent le peuple à l’Assemblée nationale. «Nous félicitons le peuple sénégalais qui a fait preuve de maturité. Certaines personnes voulaient rendre ce pays ingouvernable et appelant à descendre dans la rue, mais le peuple a compris et n’a pas accepté », a déclaré le premier flic du Sénégal.



Poursuivant son argumentaire, Aly Ngouille Ndiaye a également indiqué que sur un projet de loi constitutionnelle qui n’a qu’un seul article, les députés ont discuté pendant plus de 6 heures de temps sur l’exposé des motifs et des opportunités etc. Au terme des discutions, il y a eu vote et la loi est adoptée.



Toutefois, le maire de Linguère a par ailleurs regretté le fait que l’opposition n’ait pas pu assister au vote. « Je pense qu’ils seront là au prochain projet de loi pour discuter et proposer des amendements à faire », a -t-il laissé entendre .