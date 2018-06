​Amadou Ba annonce le financement du projet de chemin de fer au Sénégal par la Banque Mondial et l’AFD

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a informé ce matin, en marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle vision stratégique 2019- 2023 du Port autonome de Dakar (PAD) que la Banque mondiale (Bm) et l’Agence française de développement (AFD) sont prêt à communier leurs efforts afin de financer le projet de chemin de fer au Sénégal. Amadou Ba de préciser que les requêtes de financement partiront dès cette semaine.

Amadou Ba a également exprimé la ferme conviction du chef de l’Etat pour que le projet du chemin de fer soit engagé au plus vite. « Le président de la République du Sénégal nous a incité à veiller à un traitement direct des contraintes liées aux risques de congestion dans le port », a-t-il dit.



« L’impératif de compétitivité commande encore davantage, avec l’intensification de la concurrence, que l’Etat et les différentes parties prenantes perçoivent le port comme un facilitateur des échanges extérieurs et un instigateur des activités logistiques de la chaîne d’approvisionnement », a laissé entendre M. Ba.