​Amath Soumaré : « L’Etat du Sénégal devait commencer par bombarder la Gambie et… »

L’expert en intelligence en intelligence économique Amath Soumaré interpellé sur l’exécution de 13 personnes dans la région de Ziguinchor n'y est pas allé par quatre chemin. «Je pense que le problème qui se pose aujourd’hui, l’Etat du Sénégal à été trop patient. Ce qu’il devait faire dès le départ, même quand Jammeh était là, c’était de bombarder la Gambie. Bombarder la Gambie, je répète et discuter après », a-t-il insisté.



Invité de l’émission «Remue ménage » de Alassane Samba Diop, Amath Soumaré pense que l’autre problème qui se pose, c’est la frontière avec la Guinée Bissau. « Je pense, qu’il faut tout nettoyer et de discuter en même temps. Mais temps que ceci n’est pas fait, avec la prolifération des armes légères, il y aura toujours des petits briguant des petits, des trafiquants, des malfrats qui seront toujours là pour des intérêts personnels», a fait savoir l’expert.



Avant d’ajouter que : «Si c’est des problèmes de coupe de bois, ce n’est pas à eux de le régler. Il y a des Eaux et Forets, des agents de l’Etat qui sont là pour ça. Il y a des militaires qui sont sur place, qui peuvent le faire. Je ne pense mêmes pas que c’est une histoire de bois. C’est une fraction, certainement qui ne veut pas perdre des intérêts qui a agi pour pouvoir saboter ce qui se passe ».