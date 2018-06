​Aménagement du site de l’ancien Bac de Ziguinchor : Benoit Sambou accuse Abdoulaye Baldé de..

Le responsable apériste de Ziguinchor accuse le maire Abdoulaye Baldé de n’avoir pas dit la vérité aux populations de sa localité. Benoit Sambou révèle qu’il y a une nébuleuse dans le projet d’aménagement du site de l’ancien bac de Ziguinchor.



«Il n’y a pas eu d’appel d’offre concernant l’aménagement ou la construction d’infrastructures sur ce site. Ma conviction est que nous sommes en face d’une nébuleuse où le maire Aboulaye baldé est dans une totale illégalité, il ne dit pas la vérité aux populations. Au delà de l’illégalité qui consiste à aménager ou construire un site sans l’avis du conseil municipal et sans qu’un marché publique ne soit émis, il y a une grave injustice qu’il fait subir aux populations des îles du Boulouf».



Pour apporter la république à ces accusations, un des conseillers du maire Abdoulaye Baldé actuellement hors du Pays, soutient que cette espace relève du domaine communal et que son aménagement est une nécessité.



«Ce projet date de très longtemps. Il (Benoit Sambou) en a parlé lors d'un conseil municipal il y a de cela plus de trois (3) ans. Ce n’est pas une place qui a été vendue, c’est juste un aménagement des bancs publics avec de l’éclairage et du Wifi. Deuxièmement on a parlé de passation de marché, il faut arrêter», fulmine Tahibou Diédhiou.



Le conseiller du maire d’ajouter : «dans un marché, il y a un montant et à un certain niveau de montant il faut une passation. Les gens ne maîtrisent pas. Quand on n’est pas informé il faudrait s’approcher aux autorités de l’institution pour avoir les informations. Il faut que les gens s’arrêtent».



Selon a la Rfm, les usagers du site en question, ont décidé de marcher vendredi prochain pour s’opposer au projet qui pour eux, va tuer les activités économiques qu’ils y exercent.