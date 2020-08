​Anticipés Philosophie: les candidat atteints de covid-19 vont attendre la session de remplacement

Les épreuves anticipées de Philosophie sont organisées aujourd’hui sur l’étendue du territoire sénégalais. 155 mille candidats recensés sont répartis dans 371 centres d’examen. Parmi eux, des victimes du Covid-19 qui devront attendre la session de remplacement. La plupart d’entre eux sont asymptomatiques.



« Depuis la reprise des enseignements apprentissages, le ministère de l'Éducation nationale avait mis un dispositif surtout de prévention et de protection des enfants pour qu’ils puissent faire face à cette pandémie », rassure le Chef de la division du contrôle médical au ministère de l’Education national.



Poursuivant ses propos, Docteur Alioune Dia ajoute : « Et régulièrement nous suivons les établissements dans les différentes régions du Sénégal. On a recensé quelques élèves, mais dans la plupart des cas, ce sont des cas asymptomatiques. Il y a des cas même qui sont guéris et qui sont retournés dans les classes », livre i-Radio.