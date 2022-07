​Appel à l'action de Dakar : les chefs d’Etats africains se mobilisent en vue de soutenir un programme ambitieux de développement à travers le continent

A travers une déclaration en rapport avec les entités du groupe de la Banque mondiale chargées du financement des secteurs publics et privés, les chefs d'États africains s’engagent à « définir et à rendre opérationnel de façon urgente et optimale les projets et programmes qui permettront de relever les défis de développement du Continent ».

Moussa Ndongo

