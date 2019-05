​Appel à tuer les femmes : Ousmane Mbengue devant la barre ce lundi

Arrêté suite à un commentaire publié sur sa page Facebook, Ousmane Mbengue sera jugé ce lundi au tribunal de Dakar. Il est poursuivi pour menace de mort ou d’assassinat par le biais d’un système informatique.



Le mis en cause avait, via les réseaux sociaux, appelé, suite au meurtre de la jeune Bineta Camara à Tambacounda, à tuer les femmes sénégalaises qui, selon lui, sont les sources des problèmes dans ce monde. Me Cheikh Khoureïchi Bâ va assurer sa défense.