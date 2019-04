​Appel au dialogue de Macky Sall : Idrissa Seck maintient le suspense

Le président du parti Rewmi va-t-il répondre au dialogue lancé par le Président Macky Sall réélu pour un second mandat. Idrissa Seck maintient toujours le suspense.



En marge du défilé du 4 avril 2019 à Thiès, le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 février 2019 a révélé que les leaders de la coalition «Idy 2019 » n’ont pas encore discuté de la question.



Venu assister à la cérémonie, l’ancien maire de Thiès s'est félicité du thème de cette 59e célébration de l'indépendance du Sénégal. Il est d'avis que la citoyenneté étant à l'honneur, "c'est une invitation adressée à l'ensemble des populations, mais surtout à la classe dirigeante, pour des exemples et des modèles de comportements, de conduite notamment dans les affaires de l'Etat, puissent être offerts à notre jeunesse et à l'ensemble des populations".