​Appel du parquet : le dossier El Malick Ndiaye renvoyé au 12 septembre

Le chargé de communication de Pastef va être édifié sur son sort le 12 septembre prochain. Son dossier a été appelé mardi, par la Chambre d'accusation de la Cour d’appel de Dakar, rapporte la Libération.



En effet le parquet avait rejeté l’appel à la suite de son inculpation, sous le régime de la liberté provisoire, pour appel à l’insurrection et diffusion de fausses nouvelles. Alors qu'il réclamait le mandat de dépôt, le parquet n'avait pas été suivi par le Doyen des juges, indique le journal.



Pour rappel, El Malick Ndiaye avait été arrêté par la Section de recherches (Sr) suite à un enregistrement demandant aux jeunes d'envahir l'Assemblée nationale . El Malick Ndiaye avait réfuté être l'auteur des propos en cause. Basé à l’étranger, un certain Mor Kassé avait affirmé être l’auteur de la note vocale dans un entretien avec le journaliste Pape Alé Niang.