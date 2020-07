​Après Ndingler, Babacar Mbaye Ngaraf invite l’Etat à rendre aux délogés de Gadaye leurs terres

« Pour ne pas faire deux poids deux mesures, l’Etat du Sénégal devrait se tourner immédiatement vers les populations de Gadaye et leur retourner leurs terres ». C’est du moins le sentiment de Babacar Mbaye Ngaraf, après la décision du chef de l'Etat de restituer provisoirement aux paysans de Ndingler leurs champs. Il soutient que cette population est constituée de citoyens sénégalais qui ont les mêmes droits que ceux de Ndengler et qu’ils sont dans le désarroi total. Pour lui, si l’Etat a pu régler le problème des 300 ha, il doit pouvoir le faire pour les 4 ha de la population de Gadaye.



« Cela fait mal pour un père de famille de construire une maison et de la voir, un jour, détruite. C’est des années de labeur qui sont ainsi perdues. C’est pourquoi aujourd’hui, on voit que cette population de Gadaye est dans une souffrance inimaginable », martèle le coordinateur de l’Alliance Sauver le Sénégal.



Manifestement affecté par cette situation, Babacar Mbaye Ngaraf dans les colonnes du journal « Les Echos », pense que c’est une injustice qu’est en train de vivre ces populations.