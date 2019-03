​Après Ousseynou Sy, un autre Sénégalais arrêté en Italie

Que se passe-t-il avec les ressortissants sénégalais établis en Italie ? Alors qu’on n’en a pas encore fini avec l’affaire Ousseynou Sy, ce Sénégalais qui avait mis le feu à un bus scolaire contant 51 enfants à bord, un autre compatriote a été mis aux arrêts.



En effet, ce dernier, âgé d’une trentaine d’années, a été interpellé pour avoir agressé des policiers. Armé de bâton, il aurait semé la panique dans les rues en insultant les passants vendredi dernier.



Arrêté, il est poursuivi pour coups et blessures et outrage à agent et crimes liés à la drogue. Il est actuellement dans les liens de la détention à la prison de Poggioreales à Naples, informe Seneweb et repris par L’As.