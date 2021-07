​Après plusieurs menaces de mort, K. Ndim porte plainte contre son fils

Les faits se sont déroulés le 14 juin à Saint-ouis, où J.I Sy, sous l’emprise de l’alcool, a menacé de tuer sa mère avec un coteau, informe « L’Observateur ». « Mon fils a commencé à m’insulter, sous l’emprise totale de l’alcool, il se dirige vers la cuisine et en ressort avec un coteau, très remonté contre moi, il décide de m’égorger » confie-t-elle aux limiers du commissariat de Saint-Louis.



Elle rajoute en précisant que « ce n’est pas la première fois qu’elle est victime des injures et des menaces de mort incessantes de son fils ». « N’eut été l’intervention de mon locataire K. Diop ce jour-là, il m’aurait égorgé comme il a toujours menacé de le faire » ajoute-t-elle.

Interrogé comme témoin, le locataire K. Diop a confirmé les propos de K. Ndim.



Le témoin à fait savoir que J.I Sy est souvent ivre et sème la terreur dans la maison. A chaque fois, il ne cesse de proliférer des injures à l’endroit de sa mère et sa sœur poursuit-il. K. Diop qui est intervenu pour sauver la mère des menaces de son fils a pris un coup de couteau au bras gauche, avant de réussir à le désarmer. Le témoin persiste que le J I Sy est un danger pour sa famille. La sœur de l’accusé a également confirmé le fait que son frère les menaçait souvent de mort.



Devant les enquêteurs JI Sy a véhément nié vouloir attenter à la vie de sa mère. « Ma sœur ne cesse de me traiter d’ivrogne. C’est pourquoi j’étais fâché », se dédouane-t-il.



JI Sy a été arrêté par la police de Saint-Louis après la plainte déposée par sa mère.