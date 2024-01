​Après une journée à la cave lundi, Coline Fay encore en retour de parquet

Extraite de prison mercredi dernier et placée en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff le même jour pour «tentative de sortie irrégulière de correspondance », Coline Fay n'a toujours pas été édifiée sur son sort. Déférée depuis jeudi au parquet, la ressortissante française âgée de 26 ans a encore bénéficié d'un retour de parquet lundi. Seulement, elle est retournée cette fois-ci à la prison des femmes de Liberté 6 et non au commissariat de Rebeuss pour être extraite encore ce mardi, informe Libération dans son édition de ce mardi 9 janvier.



Pour rappel, Coline Fay est placée sous mandat de dépôt depuis le 23 novembre en même temps que les nommés El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahima Manga, Ousmane Tamba et Benoit Sambou. Elle avait été interpellée devant la Cour suprême, le 17 novembre, en marge de l'examen du dossier d'Ousmane Sonko puis visée pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l'autorité de l'Etat, souligne le journal.



Récemment, après son audition sur le fond, elle avait introduit une demande de liberté provisoire mais celle-ci n'a pas connu une suite favorable