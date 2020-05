​Arrêt des cours dans les écoles: les enseignants vacataires crient leur désarroi

Les enseignants vacataires, victimes collatéral de la lutte de Covid-19, sont restés pendant trois mois sans salaire. Ils se disent laisser à eux-mêmes. À un mois de la reprise des cours, ces derniers étalent leurs inquiétudes.



« Nous voulons faire savoir à tout le monde surtout à nos autorités compétentes, qu’aujourd’hui les enseignants vacataires sont devenus les parents pauvres de la mesure prise pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Depuis le mois de mars jusqu'à présent, l’Etat du Sénégal a décidé de cesser les cours, et ceci a impacté largement sur notre situation socio-économique. Maintenant, il y a trois mois que nous n’avons pas reçu de salaire, et aussi aucune aide. Trois mois sans salaire et pire, on nous demande de revenir au mois de juin pour enseigner aux élèves le programme », martèle Youssouph Gassama, secrétaire administratif de la Coordination des vacataires des écoles privées du Sénégal.



Toutefois, M. Gassama invite les autorités étatiques à s’interroger sur le devenir de ces enseignants vacataires pendant ces trois mois, de penser à leur psychologie.