​Arrêtés pour Outrage à agent : le responsable khalifiste de Saint-Louis et son frère jugés jeudi

Le secrétaire général de la convergence des jeunesses socialistes arrêté samedi et même temps que son frère, gérant du restaurant « Mouquets», a été finalement placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Saint-Louis. Poursuivis pour outrage et rébellion, ils seront jugés jeudi prochain.