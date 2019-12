​Assemblée Nationale: Aymérou Gningue met en garde ses collègues de Bby

Le président du Groupe parlementaire Benno Book Yakaar (Bby), Aymérou Gningue met en garde les députés de la mouvance majorité qui ont tenté de saper la cohésion du groupe.



Faisant certainement allusion aux attaques entre députés de la mouvance présidentielle pendant le marathon budgétaire, Aymérou Gningue condamne les initiatives individuelles intempestives pendant la session et tendant à saper la cohésion et la discipline en son sein. Le parlementaire met en garde leurs auteurs quant aux conséquences qui pourraient en découler.



Aymérou Gningue a également réaffirmé son soutien et son engagement sans faille au président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse qui a fait, aussi, l’objet d’attaques de la part de Moustapha Cissé Lo.



Auparavant, M. Gningue a félicité les députés plus particulièrement ceux de Bby et les membres du gouvernement pour leur engagement, leur loyauté et leur bonne tenue pendant la session.