​Assemblée Nationale : les députés votent une nouvelle loi pour la participation majoritaire de l’Etat dans « AIBD.SA »

Ce mardi à l’Assemblée nationale, les députés ont voté le projet de loi n°19/2021 modifiant la loi n°2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise de participation majoritaire de l’Etat dans la société anonyme dénommée « AIBD.SA » précisant les modalités d’affectation de la Redevance de Développement des Infrastructures aéroportuaires « RDIA » et l’autorisation de la greffer d’un privilège. Selon le ministre, la réalisation de cette ambition du Sénégal nécessite également, entre autres, le développement d'une compagnie aérienne nationale forte, la reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal et le développement de l’AIBD.À l'entame de son propos, le Ministre s’est réjoui de se retrouver devant la Représentation nationale, pour présenter ce projet de loi. Abordant l'exposé des motifs, il a indiqué que, dans le cadre de la réalisation des grands projets du Gouvernement, l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a été construit. Aussi, la société anonyme « Aéroport international Blaise Diagne » (AIBD.SA » a été créée à cet effet, pour la conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance et le développement dudit aéroport.Dans ce cadre, le Ministre dira qu'avec la mise en service de l’AIBD, le 07 décembre 2017, le projet de « relance du hub aérien du Sénégal », un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE), venait de connaitre un bond significatif dans son exécution. Il vise à positionner l’AIBD comme le premier hub aérien de la sous-région, a renseigné Monsieur le Ministre.Selon lui, la réalisation de cette ambition du Sénégal nécessite également, entre autres, le développement d'une compagnie aérienne nationale forte, la reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal et le développement de l’AIDB, à travers des projets connexes complémentaires, notamment, un Centre de Maintenance aéronautique (CMA), une Académie nationale de l'Aviation et de l'Espace (ANAE) et un aérogare fret.Interpellé sur la destitution manu militari de la Députée Mame Diarra FAM de son siège au Conseil d'Administration de l’AIBD S.A. Il a été souhaité des éclairages sur cet incident, car il semblerait que son expulsion soit liée à une affaire d'un montant de 6 000 000 000 voire 7 000 000 000 FCFA, qu'elle aurait soulevée.De même, des Commissaires ont déploré l'attitude malveillante de certains agents des aéroports à l'égard des passagers, notamment sénégalais. Il a été également indiqué que des députés ont même été victimes du mauvais comportement de ces agents. En conséquence, ils ont suggéré au Ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour bannir ces types de comportement dans nos aéroports, afin de préserver l'image du pays et celle de notre compagnie nationale.Répondant à la question relative à la structuration du capital de l'AIBD.SA, il a rappelé que cette société est le bras armé de l'Etat au niveau de l'AIBD.Ainsi, il indiquera que les parts détenues par les structures, dans le capital, se présentent comme suit : AIBD.SA:96%, ANACIM 2%, SAPCO 1%, ANAT 1%. En ce concerne l'état des paiements de la dette ayant servi à la construction de l'AIBD, il a précisé que l'encours s'élève actuellement à environ 180 000 000 d'euros sur un financement initial de 600 000 000 d'euros.