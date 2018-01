​Assemblée générale Saes : les syndicalistes veulent intensifier la lutte

La grève des professeurs d’université est loin de connaitre son épilogue. Et, les enseignants du supérieur sont encore loin d’enterrer la hache de guerre. Si l’on se fie aux propos lancés par le coordonnateur du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), Ibrahima Dally Diouf à la sortie de leur Assemblée générale tenue ce lundi à la Faculté des sciences et technique (Fst) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon lui, la base a donné un mandat au bureau national pour continuer à mener le combat jusqu’à ce qu’il ait satisfaction des deux points de revendications.



« Le préavis de grève a été déposé depuis le 20 décembre. Depuis lors nous n’avons pas eu de contact officiel du gouvernement. Ce qui est pour nous inacceptable », a soutenu M.Diouf.



Dès cette semaine, indique-t-il, le Saes va convoquer les comités de lutte au niveau de chaque campus. Cette convocation va s’inscrire dans le cadre de mettre en place un plan d’action national qui a été défini par le bureau national et de l’exécutif dès que le feu vert sera donné par ledit bureau ».



Revenant sur les deux points de revendications, le syndicaliste soutient que « depuis juillet 2017 la question de la retraite devait être réglée. Car elle a constitué selon lui, un engagement ferme du gouvernement ». «Et, le deuxième point c'est l’application de la réforme des titres dans tous les niveaux. Il y a deux corps qui ont été laissés en rade par la réforme des titres à savoir les professeurs titulaires de classe exceptionnelle et les chercheurs des universités », a-t-il conclu.