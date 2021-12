​Assemblée nationale : Alioune Sarr annonce le projet de construction d'un musée dédié aux femmes de Nder

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a informé du projet de construction d'un musée dédié aux femmes de Nder. Selon lui, un important travail est en train d'être effectué en relation avec le Ministère en charge de la Culture.



« Pour le projet de construction d'un musée dédié aux femmes de Nder, un important travail est en train d'être effectué en relation avec le Ministère en charge de la Culture sur la validation de l'histoire de ces amazones », a déclaré le ministre.



Par ailleurs, le Ministre a annoncé la création du service régional de Fatick, en 2022. S'agissant de la SAPCO, il a remercié les Commissaires pour leur plaidoyer en faveur de l'augmentation de ses crédits, qui tournent actuellement autour de 800.000.000 FCFA.



Selon lui, « le Ministère des Finances a déjà prévu, pour le compte de la SAPCO, un montant de 3.200.000.000 FCFA, destiné à compléter l'enveloppe de 6.000.000.000 FCFA destinée à la réalisation du projet d'aménagement de la station touristique de Pointe Sarène ».



Relativement au sous-secteur des Transports aériens, Monsieur le Ministre dira être du même avis concernant la place essentielle de la sécurité et de la sûreté dans ce domaine. A ce propos, a rappelé les mesures prises par son département pour garantir les exigences de sécurité et de sûreté que requiert ce secteur.



S'agissant du Programme de Rénovation des Aéroports du Sénégal (PRAS), il a informé du démarrage prochain des aéroports de Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, prévu trois mois après la livraison de ceux de Saint-Louis et Ouroussogui-Matam. A cet effet, Monsieur le Ministre a indiqué qu'un financement est disponible pour le démarrage de ces trois aéroports, en 2022.



Le reliquat de 4,3 milliards dû aux ex-travailleurs d’Air Afrique bientôt payé

Au sujet des ex-travailleurs d'Air-Afrique, Monsieur le Ministre a indiqué que le Chef de l'Etat a donné des instructions en Conseil des ministres, pour que le reliquat dû à ces ex-travailleurs, évalué à 4.324.000.000 FCFA et destiné à 826 agents, soit payé. Dans ce cadre, il a annoncé que le Ministre de la Justice et son Collègue en charge des Finances travaillent à la mise en exécution de ce dossier, qui est confié à l'Agent judiciaire de l'Etat.