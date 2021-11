​Assemblée nationale: Mamadou Sall s’est absenté pour de raisons de santé

Cité dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, le député El Hadji Mamadou Sall n’était pas présent ce mardi à l’Assemblée nationale au moment de la levée de son immunité parlementaire. Il est atteint d’une grippe très sévère, selon son collègue Aymirou Gningue.



« Aujourd’hui comme hier, à chaque fois que l’institution judiciaire a demandé, par un document motivé la levée d’une immunité parlementaire d’un député, nous avons répondu présent. Parce que nous n’avons pas le droit de bloquer le fonctionnement de l’institution judiciaire. Quand la justice à des éléments qui lui permettent de poursuive une procédure, nous avons répondu présent et nous avons voté cette levée de l’immunité parlementaire. Nous sommes pour que la vérité s’exprime, pour que le droit soit dit…Voila les raisons pour lesquelles nous avons levée l’immunité parlementaire », a fait savoir Aymirou Gningue, Président de la Commission ad hoc.



Interpelé sur l’absence d’El Hadji Mamadou Sall, Aymirou Gningue rappelle qu’il y a eu des cas de levée de l’immunité parlementaire comme Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko qui n’étaient pas présents en commission ad hoc, et en plénière. A l’en croire Aymirou Gningue, « El Hadji Mamadou Sall est atteint d’une grippe très sévère. Je pèse mes mots. C’est la raison pour laquelle il n’est pas présent aujourd’hui. Vous l’avez constaté, ça n’a pas empêche la procédure de se dérouler ».



Sur recommandation de la plénière, les membres de la Commission se sont réunis immédiatement après la ratification de la liste, afin d'élire le bureau de la Commission. Conformément à la pratique parlementaire, les deux groupes parlementaires Benno Bokk Yaakaar et Liberté et Démocratie ainsi que les non- inscrits ont adhéré à la démarche. Le Président Aymérou GNINGUE, en sa qualité de doyen d'âge, a dirigé les travaux.