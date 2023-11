​Assemblée nationale : Samba Dang prône l’indépendance de la Justice et des prisons à vocation agricole

Le député Samba Dang, membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), a déclaré, ce dimanche que ‘’ceux qui sont chargés de dire le droit dans ce pays sont partisans. Selon lui, il faut donc des changements radicaux dans ce domaine. Il se prononçait lors de l'examen du budget du ministère de la Justice.



« On a tendance à douter de l’indépendance de la justice. Mais en réalité, c’est l'incarnation qui fait défaut. Ceux qui sont chargés de dire le droit dans ce pays sont malheureusement partisans. Il faut donc des changements radicaux dans ce domaine, dans l'incarnation. Nous avons été alpagués, conduits au commissariat central injustement en tant que député. Sur les lieux, une bouteille sert d'urinoir. Deux de mes téléphones ont été saisis et ils ne m’ont toujours pas été restitués », a dénoncé Samba Dang.



Le Député Samba Dang a aussi interpellé le ministre pour une réforme de l’administration pénitentiaire. « Il faut la finalisation du statut qui anime les grades et diplômes dans l'administration pénitentiaire, la construction de prisons à vocation agricole, mais aussi des prisons pour décongestionner le milieu carcéral, créer un corps dévoué à la réinsertion dans la société », dit-il.