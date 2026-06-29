​Assemblée nationale : Thierno Bocoum arrêté par les forces de l'ordre

Thierno Bocoum, figure de proue de l'opposition, a été interpellé par les forces de l'ordre, selon le correspondant de PressAfrik à l’Assemblée nationale.



Les motifs exacts de son interpellation n'ont pas encore été communiqués.



Avant son arrestation, Thierno Bocoum s'était fermement exprimé face à la presse devant l'Assemblée Nationale. Entouré de ses sympathisants, il a martelé sa détermination à défendre les acquis démocratiques et a fustigé les tentatives du pouvoir d'interdire l'accès à l'institution parlementaire.



« Nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons le droit d'être ici », a déclaré Bocoum, visiblement engagé. "L'Assemblée Nationale appartient au peuple, et nous ne nous laisserons pas intimider".



S'appuyant sur l'article 62 du règlement intérieur, il a insisté sur le caractère public des débats parlementaires et l'importance de la transparence.

