​Assemblée nationale : Thierno Bocoum arrêté par les forces de l'ordre

Thierno Bocoum, figure de proue de l'opposition, a été interpellé par les forces de l'ordre, selon le correspondant de PressAfrik à l’Assemblée nationale.
Les motifs exacts de son interpellation n'ont pas encore été communiqués.
Avant son arrestation, Thierno Bocoum s'était fermement exprimé face à la presse devant l'Assemblée Nationale. Entouré de ses sympathisants, il a martelé sa détermination à défendre les acquis démocratiques et a fustigé les tentatives du pouvoir d'interdire l'accès à l'institution parlementaire.
« Nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons le droit d'être ici », a déclaré Bocoum, visiblement engagé. "L'Assemblée Nationale appartient au peuple, et nous ne nous laisserons pas intimider".
S'appuyant sur l'article 62 du règlement intérieur, il a insisté sur le caractère public des débats parlementaires et l'importance de la transparence.
Les motifs exacts de son interpellation n'ont pas encore été communiqués.
Avant son arrestation, Thierno Bocoum s'était fermement exprimé face à la presse devant l'Assemblée Nationale. Entouré de ses sympathisants, il a martelé sa détermination à défendre les acquis démocratiques et a fustigé les tentatives du pouvoir d'interdire l'accès à l'institution parlementaire.
« Nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons le droit d'être ici », a déclaré Bocoum, visiblement engagé. "L'Assemblée Nationale appartient au peuple, et nous ne nous laisserons pas intimider".
S'appuyant sur l'article 62 du règlement intérieur, il a insisté sur le caractère public des débats parlementaires et l'importance de la transparence.
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