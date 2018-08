​Assemblée nationale : après un an d’attente, les députés reçoivent leurs véhicules

Après un (1) an d’attente, les députés de la 13e législature peuvent afficher le sourire. Ils ont reçu leurs voitures.



L’Assemblée nationale a réceptionné un lot de 140 véhicules destinés aux parlementaires. Mais tout le monde n’est pas encore servi, informe le journal "L’As".



Le groupe Libéraux et Démocrates (opposition), via son président, Madické Niang, signale avoir reçu 17 voitures pour 19 ayants droit, renseigne la même source qui souligne que tout le monde devrait être bientôt servi puisque le concessionnaire va livrer dans les jours à venir le complément de la commande.