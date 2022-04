​Assemblée nationale: ils seront finalement 165 députés au lieu de 172

Après plus de dix tours d'horloge de débats et de vives réactions, l’Assemblée nationale a amendé en majorité le projet de loi n°04/2022 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. 94 députés ont voté pour, 12 ont voté contre et zéro abstention.



Les Amendements introduits par les députés de Benno Bokk Yakaar ont été adoptés, à la majorité. Ces amendements permettent de diminuer le nombre de députés élus sur la liste nationale pour, à la fois, maintenir les 165 députés et répondre à l'obligation de pourvoir le département de Keur Massar en siège, d'octroyer un siège supplémentaire à ceux ayant atteint 170.000 habitants et corriger les disparités territoriales sus évoquées.