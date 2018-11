​Assemblée nationale : la Loi de finances 2019 soumise aux députés ce dimanche

La Loi de finances 2019 sera soumise aux députés en plénière, ce dimanche 25 novembre 2018. Le texte liste les ressources attendues et les dépenses au programme du gouvernement.



En effet, Le principal élément de la Loi de finances (Ldf), c'est le budget. Il est attendu à 4071 milliards de francs Cfa. Une augmentation de 297 milliards par rapport à 2018. Il permet au gouvernement de mener ses actions, notamment dans les secteurs de la Santé, de l'Education, de l'Enseignement supérieur, etc.



Le budget est réparti entre deux grands segments. Le premier, appelé "Budget général", retrace la majorité des ressources (recettes) et les charges (dépenses).