​Assemblée nationale: le budget 2021 du ministère de la Justice est arrêté à 48 456 706 738 F CFA

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice a fait face aux parlementaires, ce mercredi pour défendre son budget de fonctionnement pour l'année 2021. Un projet de budget arrêté à 48 456 706 738 F CFA en crédits de paiement. Les autorisations d’engagement sont évaluées à 59 155 512 145 F CFA.



Le projet de budget est réparti par programmes respectivement comme suit : pilotage, coordination et gestion administrative, Justice judiciaire, Education surveillée et protection judiciaire de l’enfant, Administration pénitentiaire, Bonne gouvernance et Droits humains.



Le ministre a rassuré sur le renforcement du personnel et le respect des engagement de l’Etat, avec des dépenses de personnels du département de la Justice, qui ont connu une hausse de 13,4 % en valeur relative et 3 189 000 000 F CFA en valeur absolue.