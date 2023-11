​Assemblée nationale : le budget 2024 du Ministère des Pêches connait une hausse de 15,25 milliards de F CFA

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a fait face aux députés ce mardi à l’Assemblée nationale pour défendre le budget 2024 de son ministère. Contrairement à l’année dernière, le budget de l’année 2024 connait une hausse de 15,25 milliards de FCFA en valeur absolue et 71% en valeur relative passant de 21,47 milliards de F CFA en 2023 à 36,72 milliards en 2024.Par programme, ce projet du budget est réparti comme suit : programme Pêche et Aquaculture, pour l’exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 28 851 822 671 FCFA en AE et 20 243 242 828 FCFA en CP. Pour le Programme Economie maritime, les crédits dudit programme sont arrêtés à 15 486 148 566 FCFA en AE et 10 085 265 514 FCFA en CP.Le Programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 2893 752 031 FCFA en AE et en CP.Programme Caisse d'Encouragement à la Pêche et à ses Industries annexes (CEPIA) pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 3 500 000 000 FCFA en AE et en CP.