​Assemblée nationale : le budget 2026 du ministère de la Santé connaît une baisse de 50 milliards FCFA

Le budget 2026 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal est fixé à 274 284 957 940 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 217 278 557 940 FCFA en crédits de paiement (CP). Ce montant montre une baisse de 50 087 277 406 FCFA soit 18,73% par rapport à 2025.



Relativement à cette baisse des crédits budgétaires pour la gestion 2026, le ministre des Finances et du Budget a indiqué qu’elle s’explique par, entre autres, le transfert des crédits du Programme Protection sociale au Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités d’un montant de 3,7 milliards de FCFA et le volet construction affecté au ministère des Infrastructures, pour un montant de 85 milliards de FCFA, compte non tenu des crédits logés au Ministère des Forces armées.



Ce projet de budget est réparti en plusieurs programmes. Il s’agit pour le programme 1, du Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l’exercice 2026, les crédits dudit programme sont arrêtés à 58 371 258 382 FCFA en AE et 58 366 508 382 FCFA en CP.



Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis en dépenses de personnel 21 176 767 735 FCFA en AE et en CP, Acquisitions de biens et services 22 482 228 976 FCFA en AE et en CP, Transferts courants 14 617 261 671 FCFA en AE et en CP, Investissements exécutés par l’État 95 000 000 FCFA en AE et 90 250 000 FCFA en CP.



Le Programme 2 concerne la Prévention et Promotion de la Santé. Pour l’exercice 2026, les crédits dudit programme sont arrêtés à 23 938 827 065 FCFA en AE et 23 937 177 065 FCFA en CP. Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis en dépenses de personnel avec 4 828 053 892 FCFA en AE et en CP, acquisitions de biens et services 1 205 193 173 FCFA en AE et en CP, transferts courants 14 013 080 000 FCFA en AE et en CP, investissements exécutés par l’État 3 892 500 000 FCFA en AE et 3 890 850 000 FCFA en CP.



En ce qui concerne le programme 3, il s’agit d’offre de soins de qualité. Pour l’exercice 2026, les crédits du programme Offre de Soins de Qualité sont fixés à 191 974 872 493 FCFA en AE et 134 974 872 493 FCFA en CP.



Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit : Dépenses de personnel 65 146 547 561 FCFA en AE et en CP, acquisitions de biens et services 2 476 665 089 FCFA en AE et en CP, transferts courants 30 281 827 421 FCFA en AE et en CP investissements exécutés par l’État 34 465 832 422 FCFA en AE et en CP, transferts en capital 59 604 000 000 FCFA en AE et 2 604 000 000 FCFA en CP.