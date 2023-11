​Assemblée nationale : le budget du ministère de la Jeunesse connaît une hausse de 1 095 309 108 F CFA

Au titre de l’exercice 2024, le projet de budget du Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi est arrêté à 33 444 276 062 F CFA en Autorisation d’Engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), soit une hausse de 1 095 309 108 F CFA en valeur absolue et 3,39%, en valeur relative, comparativement à l’exercice 2023.



Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis par programme. En ce qui concerne le programme “Éducation à la Citoyenneté et Promotion du Volontariat”, le Ministre dira que celui-ci a été mis en place pour renforcer la contribution du Département à l’atteinte des objectifs de l'Axe 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE), en lui permettant d'asseoir un dispositif adéquat d'éducation à la citoyenneté et de développement du volontariat.



S’agissant du programme ”Protection social des Jeunes et gestion de leurs groupements”, il s’inscrit dans un contexte marqué par l’accentuation des problèmes et besoins des jeunes, avec une intensification de leur vulnérabilité économique et sociale due, en partie, aux effets de la crise sanitaire.



Relativement, au programme “Promotion socio-économique des Jeunes”, il a souligné que celui-ci permet de poursuivre l’ambition de faire de la Jeunesse un « levier de développement socio-économique », en mettant en œuvre des projets à forte potentialité de développement, d’employabilité et d’insertion pour cette frange importante de la population. À ce propos, le Ministre a précisé qu’en dépit des efforts et solutions apportés par les différents Gouvernements à la problématique de l’emploi des jeunes, l’écart entre l’offre et la demande d’emploi est toujours important, du fait, notamment, de la croissance démographique.



En ce qui concerne le programme Développement de l’emploi, il a tenu à rappeler que l’importance de ce programme se mesure à l’aune du contexte social, marqué par un taux de chômage qui passe de 16 % en 2019 à 22% au quatrième trimestre de l’année 2022, selon les statistiques publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). À ce propos, il indique que les interventions seront axées sur l’amélioration de la gouvernance des politiques et programmes d’emploi, l’amélioration des performances de la Convention nationale Etat-Employeurs, le renforcement de l’employabilité des populations en âge de travailler, l’évaluation du Programme « Xëyu Ndaw ñi » et la mise en place du projet destiné à en assurer la pérennisation des acquis.



Quant au programme “Pilotage, Gestion et Coordination administrative”, il dira que ce dernier consiste en une stratégie ayant pour objectif d'améliorer la gouvernance et le pilotage du secteur, avec un cadre organisationnel adapté, une bonne gestion des ressources, une meilleure communication ainsi qu’une politique de transparence et de reddition des comptes.