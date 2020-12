​Assemblée nationale : les parlementaires proposent la réduction des longues détentions préventives

Des députés ont, ce mercredi à l’Assemblée nationale, proposé au ministre de la Justice, la réduction des longues détentions. Ils l’ont soutenu lors du vote du budget 2021 du ministère de la Justice.



« Nous devons trouver des moyens pour réduire les longues détentions préventives. Il faut qu’on accélère les procédures pour éviter les longues détentions provisoires », a clamé un certain nombre de parlementaires.



Les élus ont aussi suggéré de ne pas placer sous mandat de dépôt les personnes accusées de délits de mineurs. Ils ont également évoqué les conditions carcérales et l'augmentation du montant de la ration journalière par prisonnier. L’attention du ministre a été attirée sur le phénomène de l’émigration irrégulière des jeunes enfants qui, selon eux, pourrait avoir un aspect de trafic d’enfants.



Pa ailleurs, certains Commissaires ont suggéré l’abrogation des dispositions de l’article 80 du Code pénal sur le délit d’offense au chef de l’Etat car, ils ont estimé qu'une confusion pourrait exister entre cette notion et celle du chef de parti.