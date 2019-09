​Assemblée nationale : vers de nouvelles commissions parlementaires

Une commission restreinte composée de députés de la majorité et de l’opposition s’est accordée sur la nécessité de faire passer de 11 à "13 ou 14" le nombre de commissions parlementaires, rapporte l’Aps citant le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle), Aymérou Gningue.



La question de la réforme du règlement intérieur de l’Assemblée nationale est une question sur laquelle les députés travaillent depuis plusieurs législatures avant que la présente n’arrive à ce consensus, a-t-il indiqué sur les ondes de Radio Sénégal.



Selon M. Gningue, de « nouvelles réalités » font que l’Assemblée nationale doit désormais adopter une approche « fine, beaucoup plus spécialisée » des choses, en lien avec les enjeux des questions minières, pétrolières et environnementales.



De plus, avec l’entrée en vigueur du budget-programme, il y a selon lui besoin de discussions de fond pour orienter les débats budgétaires visant une meilleure prise en compte des préoccupations des populations.