​Assises Sénégalo-Marocaines : Magueye Ndiaye prône pour une gestion territoriale et la coopération décentralisée

La Commune de Ngor a accueilli, ce mardi les Assises Sénégalo-Marocaines sur la Décentralisation. Une occasion pour le maire de la commune d’encourager le partage de savoir-faire et de bonnes pratiques avec ses collègues, amis et frères marocains dans le domaine de la gestion territoriale et de la coopération décentralisée.



« Cette rencontre historique marque un moment d'importance capitale pour renforcer les liens entre nos deux pays frères liés depuis des siècles par l’histoire et la culture et promouvoir une coopération dynamique entre nos collectivités territoriales. La concertation, la co-construction de consensus, que nous appelons le pencoo sont profondément ancrés au tréfonds de la culture des lébous dont la commune de Ngor est un plus ancien terroir. La choisir comme hôte de ces assises d’échanges pour la promotion de la décentralisation et du développement local est tout à fait judicieux. Nous sommes fiers d'ouvrir largement nos portes, de faciliter et d’encourager le partage de savoir-faire et de bonnes pratiques avec nos collègues, amis et frères marocains dans le domaine de la gestion territoriale et de la coopération décentralisée », a déclaré Magueye Ndiaye maire de Ngor.



Selon M. Ndiaye, « le Sénégal et le Maroc, ont des relations anciennes et profondes, fondées sur des bases religieuses, commerciales et culturelles. De nombreux Sénégalais ont des origines marocaines. Ces liens, renforcés au fil des siècles, ont permis de créer des opportunités d'échanges fructueux et de développement commun. Aujourd'hui, nous avons la chance de poursuivre cette dynamique de coopération en mettant l'accent sur la décentralisation et l'échange de bonnes pratiques entre nos collectivités. Ces assises offrent une occasion unique de partager nos expériences, de discuter des politiques de décentralisation en vigueur dans nos pays respectifs et d'identifier de nouvelles opportunités de coopération. Nous avons la possibilité de renforcer les liens entre nos communautés, de favoriser l'émergence de projets communs et de construire un avenir solidaire et prospère pour nos territoires ».



Pour conclure, Magueye Ndiaye note que les Assises Sénégalo-Marocaines sur la Décentralisation sont une occasion idéale pour explorer de nouvelles voies de coopération.