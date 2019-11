​Assistance financière et technique : l’Allemagne offre 70 milliards de F CFA au Sénégal

Le Sénégal et l’Allemagne ont signé mardi 19 novembre à Berlin un partenariat pour encourager les réformes au Sénégal, afin de promouvoir l’investissement privé. La cérémonie à eu lieu en marge de la conférence sur l’initiative du G20 « Compact avec l’Afrique ». L’engagement du gouvernement fédéral allemand consiste à mettre à la disposition du Sénégal un don de 108 millions euros, environ 70,8 milliards de F CFA, en assistance financière et technique pour 2019.



En signant ce partenariat, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott et son homologue Gerd Muller, ministre fédéral allemand de la coopération et de Développement, ont insisté sur les objectifs généraux des réformes envisagées. À savoir créer des emplois, promouvoir la formalisation des entreprises du secteur informel, lever les obstacles au développement durable du secteur privé, notamment pour les micros, petits et moyens entreprises (MPME)…



Le gouvernement fédéral Allemand a également fait part de sa disponibilité à allouer des montants supplémentaires dans le cadre de ce partenariat avec le Sénégal, en fonction des progrès enregistrés.